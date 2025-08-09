أستاذ دراسات إسرائيلية: أهداف حكومة الاحتلال في غزة غير واقعية

قال أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية كان يتضمن 5 بنود تتمثل في السيطرة الكاملة على قطاع غزة وتحرير الرهائن وإقامة حكم في غزة لا يتبع حماس ونزع السلاح من غزة وحماس، متابعا: تلك البنود والأهداف غير واقعية وغير قابلة للتحقيق.

ولفت أشرف الشرقاوي، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إلى أن نتنياهو شخص ذكي للغاية وهو يدرك تماماً ماذا يريد أن يحدث، ولذلك فتلك القرارات ليست غير قابلة للتحقيق ولكنها غير قابلة للقياس.

وأوضح أن نزع السلاح من حركة حماس يعد أزمة، حيث ترى الحركة أن السلاح يوجه ضد العدو، منوها بأن الجانب الإسرائيلي لا يمكن الوثوق به فيما يخص إقامة مذبحة ضد الشعب الفلسطيني بعد نزع السلاح.

واسترسل: يمكننا التوصل إلى حل وسط وهو تجميد سلاح حركة حماس، منوها بأن نتنياهو يضع عقبات أمام الوصول إلى حل وسط ووقف الحرب.