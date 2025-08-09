قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار البنزين اليوم السبت 9-8-2025
بدر عبد العاطي: توافق بين مصر وتركيا حول سبل التعامل مع أزمات المنطقة
شوف هتدفع كام.. موعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم
مقابل 250 مليون.. عرض خيالي لإقامة بطولة السوبر المصري في هذه الدولة
اللجنة العربية الإسلامية تدين مخطط السيطرة على غزة وتطالب بوقف العدوان
ليس ضغط عمل..تفاصيل وفاة طبيبة امتياز بمستشفيات قصر العيني
خطة لموت الرهائن.. إسرائيليون يدعون للإضراب اعتراضا على احتلال غزة بالكامل
توافق مصري تركي لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات المشتركة
وقفة تضامنية في نيويورك دعمًا لموقف مصر الإنساني تجاه غزة
وزير الخارجية: توافق مصري تركي حول سبل التعامل مع أزمات غزة وسوريا وليبيا
محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك
ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح

سجود الشكر وصلاة الشكر.. اعرف الفرق بينهما
سجود الشكر وصلاة الشكر.. اعرف الفرق بينهما
عبد الرحمن محمد

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الفارق بين سجدة الشكر وصلاة الشكر، مبينًا طريقة أداء كل منهما.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيوينة أن سجدة الشكر عبادة يؤديها المسلم عند حلول نعمة أو اندفاع بلاء، وهي سجدة واحدة تُؤدَّى فور وقوع السبب الذي يدعو إليها.

أما صلاة الشكر فهي ركعتان بنية شكر الله تعالى، وتُصنف ضمن صلاة النفل المطلق، إذ لا ترتبط بوقت محدد أو صلاة معينة، ويجوز أداؤها في أي وقت من اليوم باستثناء أوقات الكراهة، وهي: بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى المغرب، وقبل الظهر بخمس دقائق.

وأكد أمين الفتوى أن الهدف من صلاة الشكر وسجدة الشكر هو التعبير عن امتنان المسلم لله عز وجل، مشيرًا إلى أن الشكر لله قد يكون بالصلاة، أو بقراءة القرآن، أو بالصيام، أو بسائر العبادات.


هل يجوز سجود الشكر دون وضوء؟


أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الطهارة شرط لصحة سجود الشكر وسجدة التلاوة عند جمهور الفقهاء، لكن في حالات الضرورة أو العذر، يجوز تقليد القول الذي يجيز السجود دون طهارة.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال مفاده: ما إذا كان يشترط الوضوء لسجدة التلاوة أو سجدة الشكر، سواء عند قراءة القرآن أو سماعه، أو في حال ورود خبر مفرح يدفع الإنسان إلى السجود مباشرة دون أن يكون متوضئًا، قائلًا: "جمهور الفقهاء على أن الطهارة شرط لصحة سجود الشكر وسجود التلاوة أيضًا، وبعض الفقهاء يرى أنها ليست شرطًا، لكننا نسير على ما عليه جمهور الفقهاء ولا نأخذ بهذا القول الآخر إلا عند الحاجة أو العذر، لأن الخروج من الخلاف مستحب".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء “نتحدث عن أسئلة حقيقية واقعية، زي مثلًا: كنت في النادي، وجالي خبر مفرح جدًا، ومافيش حواليا مكان أغير فيه لبسي، أو مافيش مكان أتوضأ فيه، أو مثلًا في الطريق، مافيش استراحة، ولا وسيلة للوضوء، ممكن كمان أكون في لحظة مش مركز في أي حاجة، وفجأة سجدت شكرًا لله من شدة الفرح”.

وفي مثل هذه الحالات، أجاز الشيخ أحمد وسام السجود دون وضوء، استنادًا إلى أقوال معتبرة في الفقه الإسلامي، قائلًا: "مافيش مشكلة في الحالة دي إن أنا أقلد من أجاز، وده قول مروي عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومروي عن الإمام الشعبي من التابعين، ومروي عن الإمام الونشريسي من المالكية، فمفيش مانع إني ألجأ إلى هذا القول وإن كان يخالف جمهور الفقهاء، عند الحاجة إليه، لكن مايبقاش ده هو الأصل والديمومة".

سجدة الشكر صلاة الشكر دار الإفتاء محمود شلبي أوقات الكراهة الوضوء الطهارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بـ"قصر العيني"

وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

ترشيحاتنا

استخراج ورم من فتاة 19 عامًا يزن 7 كيلو جرام .

استئصال ورم يزن7كيلو من بطن فتاة بمستشفي ابشواي بني سويف

غسيل كلوي -ارشيفة

الصحة: إحلال وتجديد 185ماكينة غسيل كلوي وافتتاح 6 وحدات جديدة

قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة بالإسماعيلية

قرار وزاري بشأن قضايا الأموال العامة في الإسماعيلية

بالصور

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

بنافذة خلفية .. شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

ريفيان
ريفيان
ريفيان

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

نيسان ألتيما
نيسان ألتيما
نيسان ألتيما

برفقة زوجها.. مي كساب تستعرض رشاقتها على الشاطئ

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد