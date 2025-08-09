مسار اجباري يتألق بـ"جولف بورتو" ويشارك مع حميد الشاعري بأغنية "فى سكوت"

أحيا فريق مسار اجباري مساء أمس "الجمعة" حفلا غنائيا ضخما داخل جولف بورتو مارينا بالعلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان بورتو بيتس الممتد طوال العام بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

حضر أعضاء "مسار اجباري" المكون من عازف الجيتار ومطرب الفريق هاني الدقاق وأيمن مسعود "عازف أورج"، ومحمود صيام "عازف جيتار"، وأحمد حافظ "باص"، وتامر عطا الله "درامز" وكان في استقبالهم منظم الحفل المنتج ياسر الحريري.

وتألق فريق مسار اجباري طوال الحفل بعدد كبير من أغانيهم المميزة منها "زيك أنا "و"نهاية الحكاوي" و"تقع وتقوم"و"ريتك معايا" ورغم المسافة" .. وغيرها.

كانت مفاجأة الحفل تقديمهم لأغنية "في سكوت" بمشاركة مطرب الاغنيه النجم حميد الشاعري التي اشاعت المزيد من أجواء البهحة والإثارة.