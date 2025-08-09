المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي بالمعصرة للتزوير والنصب على المواطنين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة تشكيلا عصابيا بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي والنصب على المواطنين بهدف التربح غير المشروع بمنطقة المعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة، معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين بتزوير المحررات الرسمية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين لهم معلومات جنائية يقومون بتزوير المحررات الرسمية، متخذين من مسكنهم بدائرة قسم شرطة المعصرة مكانا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعثر بحوزتهم على عدد من الشهادات المزورة والأختام المقلدة وشعار الجمهورية مقلد وهاتف محمول ومبلغ مالى وجهاز كمبيوتر بمشتملاته طباعة.

وأقروا بقيامهم بتزوير شهادة التخرج ورخص السيارات والتزوير في المحررات الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.