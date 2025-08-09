8 لفافات هيروين | السجن 7 سنوات لـ سيدة وعاطل في الموسكي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، ربة منزل وعاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات بالموسكي.

تلقي قسم شرطة الموسكي معلومات تفيد قيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وتبين أنه عاطل وتشاركه ربة منزل في ترويج المخدرات.

وبإعداد الأكمنة ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي م.ا عاطل ، س.م ربة منزل

وبتفتيشها عثر بحوزتهما على ٨ لفافات من الهيروين وأقراص الترامادول المخدر.

وأثبت تقرير المعمل الجنائي عن المواد المضبوطة مع المتهمين بعد تحليلها أنها عبارة عن مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.