استمرار الحبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر موكا موكا

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس البلوجر موكا موكا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة ونشرها فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور.

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بأكتوبر بعرض البلوجر موكا موكا، على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات بعد العثور على حشيش وبودر.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على التيك توكر موكا موكا ، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو بها ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وبحوزتها مخدرات.

وجاء ذلك في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة (مقيمة بالجيزة - لها معلومات جنائية) وبحوزتها كمية من مخدري “الحشيش – البودر”.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق أرباح مالية وحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.