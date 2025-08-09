قيادية بالمؤتمر: البيان العربي الرافض لاحتلال غزة حمل رسائل واضحة وقوية إلى العالم بأسره

قالت المستشارة محبوبة شبكة، القيادية بحزب المؤتمر، أن البيان المصري العربي الإسلامي الرافض بشكل قاطع لمحاولات السيطرة الإسرائيلية على غزة، جاء ليحمل رسائل واضحة وقوية إلى العالم بأسره.

وأكدت شبكة،أن هذا الموقف الموحّد يجسد الإرادة المشتركة للشعوب والحكومات العربية والإسلامية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي إجراءات أو مخططات تستهدف تصفية قضيته أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وحملت المستشارة محبوبة شبكة ، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة ممارساته العدوانية وفرض الحصار الشامل، وما يترتب على ذلك من حرمان المدنيين من الغذاء والدواء والكهرباء والمياه، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وشددت القيادية بحزب المؤتمر، على أن مصر، ومعها الدول العربية والإسلامية، بعثت من خلال هذا البيان رسالة مفادها أن أمن واستقرار المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه التاريخية والقانونية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.