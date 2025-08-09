قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
الدول العربية والإسلامية:خطة إسرائيل للسيطرة على غزة انتهاك صارخ ومحاولةً لفرض أمر واقع
مصر تضيف 2000 ميجاوات طاقة متجددة للشبكة القومية وتتفوق على دول أوروبية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه الفائز من «إيجل نوار» البورندي و«أساس» الجيبوتي
وزير خارجية تركيا: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر لـ 15مليار دولار
وزير الخارجية: مصر حريصة على تقديم الدعم للشركات والاستثمارات التركية
موجة غضب.. شخص يتجول بسيارة فارهة داخل الجامع الأموي بدمشق.. فيديو
برلماني: البيان العربي الإسلامي بشأن غزة رسالة حاسمة لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال

أميرة خلف

أعرب النائب د. هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن تأكيده على أهمية ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، والذي أدان بوضوح نية الاحتلال الإسرائيلي فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، واعتبره تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
 


وأكد “حسين” أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من قتل وتجويع وتهجير قسري وتدمير للبنية التحتية، يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية فورًا ودون شروط، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وشدد على أهمية رفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، داعيًا إلى الالتزام بحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق سلام عادل ودائم.

واختتم “حسين” بالتأكيد على ضرورة دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والمشاركة الفعالة في المؤتمر المزمع عقده بالقاهرة، محملًا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، ومطالبًا بآلية دولية فاعلة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

