تموين الوادي الجديد: تحرير 31 محضرا لمحلات ومخازن مخالفة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد ، حملة تفتيشية موسعة، استهدفت الأسواق ومخازن حفظ السلع الغذائية فى مراكز المحافظة.، وأسفرت عن تحرير 31 محضرا واتخاذ الإجراءات القانونية



كشفت مديرية التموين بالوادي الجديد، عن أنه خلال مرور الحملة على الأسواق والمحلات أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرا، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين



أكد وكيل تموين الوادي الجديد، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكد من التزام الجميع بالقوانين والقرارات التموينية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تهدر الدعم الموجه للفئات المستحقة.



من جانبه قاد محمد صالح شريعى، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، بالاشتراك مع علاء محروس، مدير إدارة تموين باريس، وياسر ملك ، مدير إدارة حماية المستهلك بالمديرية، وصلاح حلمى ، عضو إدارة الحوكمة بالمديرية، بالمرور على بعض منافذ الشركة المصرية، ومنافذ بيع السلع الغذائية بدائرة المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليمات التخفيضات على السلع المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث تبين التزام تلك المنافذ بتنفيذ التعليمات والبيع بالأسعار المخفضة.