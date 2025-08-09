ليلى ضياء تتوج بذهبية البطولة الإفريقية للشراع

توجت ليلى ضياء لاعبة منتخب مصر للشراع، بالميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة الإفريقية التي أقيمت في دولة تنزانيا خلال شهر أغسطس الجاري.

وتمكنت ليلى ضياء من حصد المركز الأول في منافسات طراز الاوبتمست، لتنصب نفسها على عرش القارة الإفريقية عن جدارة واستحقاق.

من جانبه حرص أحمد حبش رئيس الاتحاد المصري للشراع على تهنئة اللاعبة، مؤكدًا أنها تستحق هذه الميدالية نظرًا لمجهودها الكبير رفقة الجهاز الفني.

وأكد حبش أن مجلس الإدارة يسعى دائمًا إلى تطوير وتحسين مستويات اللاعبين في كل الفئات العمرية للوصول إلى أعلى مستوى فني ممكن.

تابع حبش أن الاتحاد يجهز حاليًا إلى إقامة بطولة الجمهورية في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري.