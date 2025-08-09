رفقة زوجها .. أحدث ظهور لـ رنا رئيس

شاركت الفنانة رنا رئيس صورة جديدة لها تجمعها بزوجها يسري علي، على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها تقبله تعبيراً عن حبها له.

قصة حب رنا رئيس

وتعود صداقة رنا رئيس ويسري على، إلى أيام المدرسة الثانوية، وتحوّلت لاحقًا إلى علاقة حب، وفي نوفمبر 2022، فاجأ يسري، رنا بتقديم خاتم الخطوبة لها أثناء استضافتها في برنامج منى الشاذلي، وبعد حوالي 10 أشهر انفصلت رنا، قبل أن يعودا بعدها، وتم الإعلان عن عقد القران في مارس 2025 بشكل مفاجئ، ثم أُقيم حفل الزفاف مساء يوم الاثنين 5 مايو 2025 بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن، واقتصر عقد القران في البداية على حضور العائلة والأصدقاء المقربين.