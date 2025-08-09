الزراعة: انتهاء 90% من محطات شتل القصب بصعيد مصر

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وبحضور نائب وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ محطة شتل القصب بمدينة إدفو.

وخلال الاجتماع عرضت الشركة الموقف التنفيذي والانشائي للمحطة وكذلك موقف التشغيل التجريبي للمحطة، اضافة إلى محطات ومتطلبات التشغيل .

وأكد علاء فاروق على أهمية إنجاز المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد، وقد عرضت الشركة ان معدلات التنفيذ بلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 90%، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات والبنية التحتية و انشاء عدد ١٢ صولة زراعية متكاملة و الهناجر والجرارات.



وشدد وزير الزراعة على ضرورة ضمان أعمال التشغيل الناجح للمحطة، مع وضع آلية تشغيلية مستدامة تضمن الكفاءة التشغيلية لمحطات شتل القصب على المدى الطويل.

أوضح فاروق أن هذه المحطة تمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وخاصة في مجال إنتاج السكر، حيث ستساهم بشكل فعال في زيادة إنتاجية محصول القصب وتقليل فجوة الاستيراد.

ووجه علاء فاروق بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية مع جميع الجهات المعنية، والوزارات المعنية ، لتوفير كافة متطلبات و مستلزمات التشغيل، وكذلك توفير المتطلبات اللازمة للتشغيل المستدام للمحطة ، ووضع الخطط الكفيلة بضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.

كما أكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمزارعين لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المحطة، والتي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الزراعية لتكون نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.