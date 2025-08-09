نبيل شعيل ومحمود الليثي نجوم مهرجان ليالي مراسي .. الليلة

يستعد كل من الفنان الكويتي الكبير نبيل شعيل والمطرب الشعبي محمود الليثي لإحياء حفل جماهيري ضخم الليلة السبت، ضمن فعاليات مهرجان مراسي" ليالي مراسي"، بالساحل الشمالي، برعاية مراسي البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة متنوعة من أبرز أعمالهما الغنائية، حيث سيطل نبيل شعيل بمجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور على مدار مشواره، بينما سيشعل محمود الليثي الأجواء بعدد من أغانيه الشعبية المميزة التي حققت انتشارًا واسعًا.

وتعد حفل مهرجان مراسي اللقاء الأول للنجم الكويتي الكبير نبيل شعيل، بعد غياب استمر 16 عاما عن الشعب المصري.

حفلات مهرجان مراسي

ومن المقرر ان يختتم جدول حفلات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" في شهر أغسطس، مع النجمين نانسي عجرم ومحمد حماقي يوم السبت الموافق 30 أغسطس.

يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي" يستضيف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية.