قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير تغذية: الثوم والشاي والخضروات الورقية من أبرز مضادات الالتهابات
تهديد لأمن المنطقة.. إيران تعلن رفضها لـ ممر القوقاز المدعوم من ترامب
البحث عن المتهمين باحتجاز خليجي وسرقة أمواله وهاتفه في الهرم
250 جنيها.. موعد أول زيادة للإيجارات القديمة
رئيس الشاباك السابق: لا يمكن هزيمة الفصائل الفلسطينية باستخدام السلاح
إعلامي يكشف عن موقف حسين الشحات من لقاء مودرن سبورت
قطعوا أذنه.. القبض على عمال مطعم شهير تسببوا في إصابة زبون بأكتوبر
القليوبية .. السيطرة على حريق شب فى مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة
بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تبهر جمهور ليالينا في صيف 2025
التحقيق في غرق سائق توكتوك بنهر النيل في الصف
خبير أمريكي: الصور والتقارير الواردة من غزة تكشف مشاركة حماس في منع توسع الاحتلال
آيسلندا والسعودية تتأهلان للدور الرئيسي ببطولة العالم لليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وسط إشادة بدور مصر والأزهر.. استقبال حافل لـ أمين (البحوث الإسلامية) في مؤتمر علمي بالصين

استقبال حافل لـ أمين (البحوث الإسلامية) في مؤتمر علمي بالصين
استقبال حافل لـ أمين (البحوث الإسلامية) في مؤتمر علمي بالصين
محمد شحتة

استقبل تشاو تشي مين، الأمين العام للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية،  في مستهل وصوله إلى الأراضي الصينية للمشاركة في مؤتمر علمي تنظمه الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ويُعقد على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء المقبلين في معهد التاريخ الصيني، تحت عنوان: (التسامح الديني ومناهضة التمييز في إطار مبادرة الحضارة العالمية)، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين من مختلِف دول العالم.

وتناول الجانبان خلال اللقاء الدَّور الرائد الذي تضطلع به الدولة المصرية والأزهر الشريف في ترسيخ ثقافة التسامح الديني، وتعزيز قِيَم السلام والتعايش الإنساني، ونبذ العنف وإراقة الدماء، مؤكِّدين أنَّ رسائل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مجال التسامح والسلام تشقُّ طريقها إلى أصقاع الأرض كافة، حاملةً أنوار الوسطية وسماحة الفِكر.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ الأزهر الشريف يضطلع بمسئولية تاريخية في نشر قِيَم الحوار الحضاري، والتواصل بين الأمم والشعوب، انطلاقًا من رسالته العالمية التي تقوم على الوسطية والاعتدال، مشيرًا إلى أنَّ مشاركته في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرص الأزهر على مدِّ جسور التفاهم الإنساني، وتبادل الخبرات العلمية والفكرية في القضايا المشتركة، وفي مقدمتها قضايا التسامح ونبذ الكراهية، ودعم مبادرات تعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ حفاوة الاستقبال التي لقيها من قيادة الأكاديمية وكوادرها العلمية تعبِّر عن عُمق التقدير المتبادل، وتؤكِّد متانة الروابط الثقافية والعلمية بين الجانبين، لافتًا إلى أنَّ الأزهر الشريف ينظر إلى التعاون مع المؤسسات العلمية والثقافية في مختلِف دول العالم بوصفه ركيزةً أساسيةً لتعزيز الحوار البنَّاء وتبادل الخبرات، لافتًا إلى أنَّ الانفتاح على التجارِب الإنسانية المتنوِّعة يثري العمل الدعوي والفكري، ويؤكِّد أنَّ قِيَم التسامح والعيش المشترك هي الأساس المتين لأيَّة نهضة حضارية حقيقية.

من جانبه، أعرب تشاو تشي مين عن تقديره العميق للدور العالمي الذي يضطلع به فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر في نشر قِيَم التسامح وتعزيز ثقافة السلام بين الشعوب، مشيدًا بجهوده في توعية المجتمعات ونشر الوعي الديني الصحيح القائم على الاعتدال والفهم المستنير، موجِّهًا شكره لشيخ الأزهر على ما يبذله من مساعٍ حثيثة لترسيخ الحوار، وبناء جسور التواصل الحضاري على أساس من الاحترام المتبادل والمودة الصادقة.

كما أعرب الأمين العام للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية عن تطلُّعه الكبير إلى زيارة قريبة لرحاب الأزهر الشريف؛ للقاء فضيلة الإمام الأكبر، بوصفه رمزًا عالميًّا للسلام، وجسرًا متينًا يصل بين الحضارات، ومنارةً تنشر الوئام وتدعو إلى التقارب بين الشعوب.

الدكتور محمد الجندي البحوث الإسلامية الأزهر الشريف الصين مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

المخرج محمد نصر الدين

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

أخبار السيارات

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

جنرال موتورز

ببطارية صينية.. أرخص سيارة كهربائية أمريكية من جنرال موتورز

بالصور

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

هل فنجان القهوة الصباحي يرفع الكوليسترول؟.. دراسة تكشف الحقيقة

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد