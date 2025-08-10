قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

القابضة للغزل والنسيج: نستهدف 13.8 مليار جنيه مبيعات خلال العام المالي الجاري

علياء فوزى

كشفت القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تخطط للوصول بحجم صادراتها لنحو 4.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، بنمو 550%، مقارنة بالمحقق فعليا في عام 2023-2024.

وأوضحت الشركة القابضة للغزل والنسيج في تقرير صادر عنها، استهدافها لحجم مبيعات محلية يصل إلى 13.8 مليار جنيه، بزيادة 375% علي أساس سنوي.

وأظهر تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، استهدافها لتحقيق مؤشرات مالية إيجابية غير مسبوقة، في الموازنة التخطيطية للعام المالي الجالي، حيث تحقيق إيرادات بقيمة تتجاوز 19 مليار جنيه، بنمو  حوالي 450% مقارنة بالمحقق فعليا عام 2023-2024.

وأعلنت الشركة القابضة للغزل، أنها تخطط لتحقيق أرباح بقيمة 9 ملايين جنيه وذلك لأول مرة منذ عقود من الخسائر وذلك مقابل خسائر تجاوزت 2.9 مليار جنيه في العام السابق.

 أسواق جديدة

وأشارت الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى نجاح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في فتح أسواق جديدة، وشملت عددا من الأسواق الرئيسية حول العالم مثل الولايات المتحدة، سويسرا، تركيا، باكستان، الهند، اليونان، السعودي.

60 مليار جنيه تكلفة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

واطلقت وزارة قطاع الأعمال العام عام 2018، المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج  والذي يتضمن ثلاث مراحل بتكلفة تتراوح بين 60 لـ70 مليار جنيه،  تم الانتهاء من المرحلة الأولي وافتتاحها في ديسمبر الماضي.

ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية للمشرع القومي للغزل والنسيج، خلال أكتوبر المقبل وتتضمن المرحلة الثانية باقي مصانع شركة المحلة للغزل والنسيج ومنها مصنع غزل 6".

 من المقرر من الانتهاء من المرحلة الثالثة و الأخيرة من مشروع التطوير في أبريل 2026، وتتضمن مصانع شركة دمياط و الدقهلية و كفر الدوار، وفق لما أعلنه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

