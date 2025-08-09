بالأعلام الفلسطينية.. العواصم الأوروبية تتظاهر دعما لغزة

شهدت بعض الدول الأوروبية عدة تظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني و محتجة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ونرصد خلال هذا التقرير بعض المشاهد من هذه التظاهرات من عدة دول.

اعتقال 200 شخص في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت مئات المحتجين الداعمين لمنظمة Palestine Action المناهضة لإسرائيل، والتي حُظرت في المملكة المتحدة بعد تصنيفها منظمة إرهابية، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بما وصفوه بالإبادة في غزة، فيما أكدت الشرطة نيتها تنفيذ اعتقالات إضافية.

و أسفرت التظاهرات عن اعتقال 200 شخص قرب مبنى بيج بن في لندن، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.



وأوضحت الشرطة البريطانية أن الموقوفين تجمعوا في ساحة البرلمان، بعضهم ارتدى الكوفيات ورفع لافتات مؤيدة للمنظمة المحظورة، مرددين شعارات ضد الحكومة، وقالت متظاهرة سبعينية جاءت من مدينة بريستول إن وجودها في التظاهرة واجب أخلاقي، فيما أكد محتج آخر على كرسي متحرك أن الحكومة ذهبت بعيدًا في سياساتها.

وكان مجلس العموم البريطاني قد أقر مطلع يوليو حظر المنظمة، عقب حادثة اقتحام نفذها ناشطوها لقاعدة عسكرية أتلفوا خلالها طائرتي تزويد بالوقود، ما تسبب في أضرار قُدرت بسبعة ملايين جنيه إسترليني.

وصوّت لصالح القرار 385 نائبًا مقابل 26 معترضًا، فيما يعتبر دعم المنظمة أو الانضمام إليها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عامًا، وقبل نحو أسبوعين، قبلت المحكمة العليا البريطانية التماسًا من إحدى مؤسسات المنظمة لإعادة النظر في قرار الحظر.

الاعلام الفلسطينية في برلين



في برلين، رفع متظاهرون لافتات وأظهر بعضهم صورًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصفة مطلوب، فيما شهدت أمستردام لافتات تشبه نتنياهو بأدولف هتلر، وفي باريس، نصب المحتجون خيامًا في ساحة الباستيل احتجاجًا على قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة الكاملة على غزة، بينما نظّم متظاهرون في مدريد مسيرة بحرية على قوارب صغيرة بأعلام فلسطين احتجاجًا على القتل الجماعي والتجويع والهجمات على الفلسطينيين.

موجة تظاهرات مناهضة لإسرائيل

أما في اليونان، فأصدر مكتب شؤون الشتات الأسبوع الماضي تحذيرًا من موجة تظاهرات مناهضة لإسرائيل ستُنظم غدًا في أكثر من 25 موقعًا، خصوصًا في الجزر والمناطق السياحية، ضمن حملة عالمية تحمل اسم يوم عمل من أجل غزة.

وتهدف الحملة، التي تقودها منظمات مؤيدة للفلسطينيين، إلى تصوير إسرائيل كدولة ترتكب إبادة جماعية، وتشجع على تنظيم فعاليات في مواقع سياحية بارزة، ونشر مواد دعائية عبر شبكات التواصل تحت شعار ليس على أرضنا وليس باسمنا.