إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو.. إنهاء الإجراءات من قسم شرطة مصر الجديدة
الابتسامة الأخيرة| شاهد آخر ظهور للفنان سيد صادق قبل رحيله.. صور
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
أخبار البلد

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بالطب الشرعي

محمد إبراهيم

نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية حفل تخرج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل وذلك بعد إتمام تأهيلهم داخل الكلية.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية داخل الكلية وفقاً لأحدث النظم العلمية المتبعة بالمنشآت التعليمية العسكرية ، أعقبها كلمة أقدم الخريجين الذى وجه خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما قدمته لهم من رعاية وإهتمام خلال فترة تدريبهم بالكلية العسكرية التكنولوجية ، مشيراً إلى الدور الهام الذى قامت به الكلية فى تزويدهم بالوعى والمعرفة على أسس وطنية قبل بدء حياتهم العملية فى خدمة الوطن ، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة وتكريم الطلبة المتفوقين .

وألقى اللواء الحسين مصطفى شرف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة هنأ خلالها الخريجين بعد إجتيازهم الدورة متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل الدارسين علمياً وبدنياً بما يسهم فى إعداد أجيال من الكوادر المتخصصة فى كافة المجالات ليكونوا قادرين على آداء المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار .

كما ألقى المستشار خالد عبد الوهاب مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنفيذ تلك الدورات التى تسهم فى إعداد الكوادر البشرية بمختلف مؤسسات الدولة وصقل مهاراتهم وتزويدهم بأعلى درجات الإنضباط الذاتى ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها ، وإختتمت المراسم بتبادل الدروع وإلتقاط الصور التذكارية .

حضر الفعاليات اللواء محمد متولى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية العسكرية التكنولوجية وعدد من مسئولى وزارة العدل.

الكلية العسكرية التكنولوجية مصلحة الطب الشرعي وزارة العدل القوات المسلحة

