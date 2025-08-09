قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
للحفاظ على سلالات نادرة | نكشف تفاصيل محطة الزهراء للخيول
رياضة

الأهلي يواصل الضغط أمام مودرن والتعادل السلبي يسيطر بعد مرور 30 دقيقة

لقاء الأهلي ومودرن
لقاء الأهلي ومودرن
حسام الحارتي

مرت 30 دقيقة من المباراة التي تجمع بين النادي الأهلي ونظرة مودرن سبورت  باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري ومازال التعادل السلبي قائما


شهدت بداية المياراة محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على مناطق وسط الملعب ولكن نجح لاعبو الأهلي في شن بعض الهجمات على مرمي مودرن سبورت ولكن دون تحقيق خطورة حقيقية.  

وحصل أرنولد إيبا لاعب مودرن سبورت على بطاقة صفراء  نتيجة تدخل قوي على تريزيجيه لاعب الأهلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.
 

وحصل أيضا محمود تريزيجية على بطاقة صفراء نتيجة تدخل قوي على محمد الدسوقي لاعب مودرن سبورت
وضغط الأهلي بكل خطوطه باحثاً عن هدف أول مع محاولات متباعدة من مودرن لزيارة مرمى مصطفى شوبير.


ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم- ياسين مرعي – محمد شكري. خط الوسط: أحمد رضا – محمد على بن رمضان –محمد مجدي أفشة. خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – محمد شريف.وخاض مودرن سبورت المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي خط الوسط: محمد هلال، محمد مسعد، احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا هجوم: فيجيري، ايبا.
 
 

المزيد

