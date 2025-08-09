نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات

قالت الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، إن زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى مدينة العلمين ولقائه بنظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس تحولًا استراتيجيًا في مسار العلاقات المصرية التركية.

وأوضحت الدكتورة سماء سليمان، خلال تصريحات لها اليوم، أن هذه الزيارة تمثل تتويجًا لمسار من إعادة بناء الثقة بين القاهرة وأنقرة، وتؤكد جدية الطرفين في تدشين مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة وليبيا وشرق المتوسط.

وأكدت أن هذه الزيارة ستصب في صالح تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتنشيط الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتركي.

وشددت الدكتورة سماء سليمان، على أن مصر تنتهج سياسة خارجية متوازنة، قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي السياسة التي لاقت ترحيبًا دوليًا، وأسهمت في استعادة مصر لدورها الإقليمي والدولي الفاعل.