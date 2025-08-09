محمد همام : قرار استيطان غزة جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي.. والرؤية المصرية طوق النجاة

أدان الدكتور محمد همام مساعد رئيس لجنة الاسكان بحزب الجيل الديقمراطي وأمين القاهرة الجديدة قرار المجلس الوزاري للاحتلال الاسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل مؤكدا أن هذه القرار جريمة جديدة للإحتلال الاسرائيلي

وأشاد همام - في تصريح اليوم - ببيان الخارجية المصرية للرد على هذا القرار والذي أكد موقف مصر الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب مشيرا إلى أن الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية هي طوق النجاة لاستقرار المنطقة .

وشدد على أن قرار مجلس وزارة الاحتلال الاسرائيلي تصعيد خطير يهدد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ويقوض مبادرة حل الدولتين، و يوسع دائرة العنف والتطرف في المنطقة، و استمرار لسياسات القمع والتجويع ضد الشعب الفلسطيني

ودعا القيادي بحزب الجيل الحزب المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف جرائم الاحتلال، والعمل الفوري على حماية المدنيين، ودعم الجهود المصرية الرامية لوضع حل جذري لهذه القضية . وإعادة إعمار غزة