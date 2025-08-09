قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إخلاء سبيل البلوجر بيتر تاتو.. إنهاء الإجراءات من قسم شرطة مصر الجديدة
الابتسامة الأخيرة| شاهد آخر ظهور للفنان سيد صادق قبل رحيله.. صور
عادل أحمد أفضل لاعب في مباراة مصر واليابان ببطولة العالم للناشئين
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. ما موقف الثنائي صلاح ومرموش؟
مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل
سيطرة الأحمر وإنذران.. شوط أول سلبي بين الأهلي ومودرن سبورت
أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور لها من مراسي
الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها
نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
توك شو

وائل ربيع: إسرائيل تسعى لتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

عبد الخالق صلاح

قال اللواء وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل في الفترة الحالية تعمل على تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف ربيع، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»: تقوم إسرائيل  بذلك إلى جانب اتباع سياسة تجويع وتفقير الفلسطينيين داخل قطاع غزة، لافتا إلي أن العالم بأكمله بدأ ينقلب على إسرائيل، ذلك يتجلى في قرار ألمانيا أمس بإيقاف الصادرات العسكرية لإسرائيل والحث على وقف إطلاق النار بغزة، فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل فرنسا وإنجلترا وهولندا وإسبانيا.

وأشار إلي أن هناك زخما من ناحية الدولة الأوروبية من خلال الانقلاب على الموقف الإسرائيلي مضيفاً: «كان من الطبيعي تحرك أذرع إسرائيل لعمل موقف موازي لهذه الجهود، من خلال الادعاء بأن مصر تمنع المساعدات وتقف حجر عسرة أمام معبر رفح بهدف وضعها في موقف ضد الشعب الفلسطيني».

واختتم  إلى أن الشعب المصري واعي جدا ومدرك لكل ما يحدث.   

