وائل ربيع: إسرائيل تسعى لتنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

قال اللواء وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل في الفترة الحالية تعمل على تنفيذ إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف ربيع، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»: تقوم إسرائيل بذلك إلى جانب اتباع سياسة تجويع وتفقير الفلسطينيين داخل قطاع غزة، لافتا إلي أن العالم بأكمله بدأ ينقلب على إسرائيل، ذلك يتجلى في قرار ألمانيا أمس بإيقاف الصادرات العسكرية لإسرائيل والحث على وقف إطلاق النار بغزة، فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل فرنسا وإنجلترا وهولندا وإسبانيا.

وأشار إلي أن هناك زخما من ناحية الدولة الأوروبية من خلال الانقلاب على الموقف الإسرائيلي مضيفاً: «كان من الطبيعي تحرك أذرع إسرائيل لعمل موقف موازي لهذه الجهود، من خلال الادعاء بأن مصر تمنع المساعدات وتقف حجر عسرة أمام معبر رفح بهدف وضعها في موقف ضد الشعب الفلسطيني».

واختتم إلى أن الشعب المصري واعي جدا ومدرك لكل ما يحدث.