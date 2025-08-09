أمل سلامة: إسرائيل تواصل انتهاك قرارات الشرعية الدولية بإعلان نيتها احتلال غزة

أعربت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن رفضها القاطع لأي محاولات لاحتلال قطاع غزة أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للعالم العربي، ولا يمكن تحقيق السلام أو الاستقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وقالت “سلامة” في بيان صحفي اليوم، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة وتجويع ممنهج يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين من سياسة العقاب الجماعي.

وأكدت النائبة أن مصر قيادةً وشعبًا تقف صفًا واحدًا ضد أي محاولات لفرض التهجير القسري للفلسطينيين أو تهديد الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن مصر لن تسمح بفرض أمر واقع جديد على حدودها تحت أي ظرف.

واختتمت النائبة أمل سلامة تصريحها بالتأكيد على أن مصر ستظل في الصفوف الأولى للدفاع عن القضية الفلسطينية، وستواصل دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني حتى نيل حريته وإقامة دولته المستقلة.