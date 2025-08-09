أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن القرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بشأن غزة تضمّن خمسة بنود أساسية، تشمل: السيطرة الكاملة على القطاع، وتحرير الرهائن، وإقامة حكم لا يتبع حركة حماس، ونزع السلاح من غزة وحماس، وهذه الأهداف "غير واقعية وغير قابلة للتحقيق".

وأضاف الشرقاوي، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يدرك تماماً ما يريد"، موضحاً أن المشكلة ليست في استحالة التنفيذ فحسب، بل في صعوبة قياس مدى تحقق هذه الأهداف على أرض الواقع.

وأشار إلى أن نزع سلاح حركة حماس يمثل أزمة، لأن الحركة تعتبر سلاحها موجهاً ضد العدو، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يمكن الوثوق به في ظل المخاوف من ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين إذا تم تنفيذ هذا البند.

وتابع : "يمكن الوصول إلى حل وسط من خلال تجميد سلاح حماس، لكن نتنياهو يضع عقبات أمام أي تسوية أو وقف للحرب".