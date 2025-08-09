عبد المنعم سعيد: قرار إسرائيل بإعادة احتلال غزة بالكامل تصعيد للحرب

أكد المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، أن قرار إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل هو تصعيد للحرب مرة أخرى .



وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشفق على الأشقاء في قطاع غزة لأنهم يتعاملون مع قوة غاشمة إسرائيلية ".

وأضاف عبد المنعم سعيد :" إسرائيل تسير على كافة بنود الكتاب النازي وما فعله هتلر قديما ".

وأكمل عبد المنعم سعيد :" إسرائيل تتبع سياسة التجويع في قطاع غزة كي يفقد الإنسان إنسانيته ".

ولفت عبد المنعم سعيد :" قطاع غزة يشهد مأساة إنسانية كبيرة وهناك عار تاريخي على إسرائيل بمنعها دخول المساعدات لغزة ".