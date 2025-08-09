مجلس الأمن يؤجل جلسته الطارئة بشأن غزة 24 ساعة استجابة لطلب إسرائيل

أجَّلت رئاسة مجلس الأمن الدولي، الجلسة الطارئة التي كان مقررا عقدها مساء اليوم السبت، بطلب من بريطانيا؛ لمناقشة خطط توسيع الحرب في قطاع غزة، لتعقد يوم الأحد بدلا من اليوم.

ويأتي هذا التأجيل؛ استجابة لطلب رسمي تقدم به سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة “داني دانون”، دعا فيه إلى إرجاء الجلسة.

وأثارت الخطط الإسرائيلية لفرض السيطرة على مدينة غزة، موجة واسعة من الرفض، عربيا ودوليا، إذ وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأنها "تصعيد خطير".

وقال المتحدث باسم جوتيريش، في بيان، إن "الأمين العام يبدي قلقا بالغا إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على مدينة غزة".

وأشار إلى أن "هذا القرار يشكل تصعيدا خطيرا قد يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها ملايين الفلسطينيين".