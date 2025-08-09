التعادل يحسم الشوط الأول بين بتروجيت والإسماعيلي ‏في الدوري

انتهي الشوط الأول من لقاء الإسماعيلي وبتروجيت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المقام على ملعب بتروسبورت.‏

وتعادل الفريقان خلال الشوط الأول من أحداث المباراة، التي جاءت نسب الاستحواذ فيها متساوية لكليهما، في محاولات لكل فريق خطف هدف التقدم.

تشكيل بتروجيت والإسماعيلي

وقبل بدء اللقاء، أعلن سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح – عبد الكافي رجب – محمد خليفة

خط الدفاع: هادي رياض – أحمد بحبح – أحمد غنيم – بركات حجاج – محمود شديد – أحمد ياسين – توفيق محمد

خط الوسط: محمود مرسي – أدهم حامد – بدر موسى – مؤمن عاطف – عمر رضا – إسلام عبد الله – مصطفى البدري – عبدالله ديباتيه – أمادو با – مصطفى جابر – محمد علي

خط الهجوم: رشيد أحمد – سمير محمد – محمد دودو

أما فريق الإسماعيلى، فأعلن ميلود حمدي المدير الفني، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت، وجاء كالتالي:

حارس المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله محمد

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير، محمد خطاري

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد زيدان

البدلاء:

أحمد عادل، علي الملواني، محمد إيهاب، محمود أوتاكا، محمد بحيري، حسن منصور، أنور عبد السلام، نادر فرج، إريك تراوري