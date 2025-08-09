قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق في محل شهير أمام مترو شبرا الخيمة
استقرار الجنيه وتراجع التضخم.. نواب يطالبون بانعكاس المؤشرات الإيجابية على أسعار السلع
هذا ما لا ترغب تويوتا في أن تراه داخل سيارة هايلكس القادمة.. تسريب
جيهان زكي: حياتنا اليومية تحمل بصمات الحضارة المصرية القديمة
الأهلي يستهل مشواره في الدوري بالتعادل مع مودرن سبورت
سعر الدولار الآن السبت آخر تحديث السبت 9 أغسطس 2025
المجموعة الثانية.. تأهل المجر وسويسرا وخسارة ثالثة للمغرب في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما
سموتريتش يهاجم نتنياهو: فقدت الثقة في قدرته على قيادة الجيش نحو الحسم والنصر
دي حقوقه ولازم توفى .. محافظ الشرقية يكشف حجم تعويضات أسرة شهيد العمل سعيد عابدين
البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها
التعادل السلبي ينهي مباراة بتروجت والإسماعيلي ‏بالدوري المصري
نقابة الإعلاميين شريك وطني في قمة الإبداع 2025 بالعلمين
رياضة

التعادل يحسم الشوط الأول بين بتروجيت والإسماعيلي ‏في الدوري

 بتروجت والإسماعيلي
 بتروجت والإسماعيلي
كريم عاطف

انتهي الشوط الأول من لقاء الإسماعيلي وبتروجيت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المقام على ملعب بتروسبورت.‏

وتعادل الفريقان خلال الشوط الأول من أحداث المباراة، التي جاءت نسب الاستحواذ فيها متساوية لكليهما، في محاولات لكل فريق خطف هدف التقدم.

تشكيل بتروجيت والإسماعيلي

وقبل بدء اللقاء، أعلن سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجيت، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح – عبد الكافي رجب – محمد خليفة

خط الدفاع: هادي رياض – أحمد بحبح – أحمد غنيم – بركات حجاج – محمود شديد – أحمد ياسين – توفيق محمد

خط الوسط: محمود مرسي – أدهم حامد – بدر موسى – مؤمن عاطف – عمر رضا – إسلام عبد الله – مصطفى البدري – عبدالله ديباتيه – أمادو با – مصطفى جابر – محمد علي

خط الهجوم: رشيد أحمد – سمير محمد – محمد دودو

أما فريق الإسماعيلى، فأعلن ميلود حمدي المدير الفني، تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت، وجاء كالتالي:

حارس المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر، عبد الله محمد

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير، محمد خطاري

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد زيدان

البدلاء:

أحمد عادل، علي الملواني، محمد إيهاب، محمود أوتاكا، محمد بحيري، حسن منصور، أنور عبد السلام، نادر فرج، إريك تراوري

الإسماعيلى بيتروجيت بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري ملعب بتروسبورت

تويوتا هايلكس
السمك
حلول علمية للتخلص من حرقة المعدة
القلب
