تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

تمكن المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عامًا، من التأهل إلى الدور الرئيسي متصدرًا، ببطولة العالم والتي تستضيفها مصر حاليًا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي، رفقة كل من اليابان والدنمارك وتشيكيا.

ويلتقي منتخب مصر مع التشيك يوم الإثنين في الساعة السابعة والنصف مساءً، ثم يواجه منتخب الدنمارك يوم الثلاثاء الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته في الدور الرئيسي برصيد نقطتين بفارق الأهداف أمام منتخب الدنمارك.

وحسم 16 منتخبًا تواجدهم في الدور الرئيسي، الذي يتم تقسيم المنتخبات به على 4 مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ربع النهائي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.