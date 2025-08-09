بقت الإخوان اليهود.. عبد المنعم سعيد: إسرائيل داخله في مجال ضلال ديني

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي الكبير، أن اختراق إسرائيل لحزب الله وإيران؛ رهيب، إلى جانب اختراقهم لجماعة الإخوان الإرهابية؛ من أجل توظيفهم لتحقيق أهداف معينة.

وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”،: “إسرائيل داخلة في مجال ضلال ديني”، موضحا أنها تسير حاليا على نهج الإخوان حيث يطلق عليهم الإخوان اليهود".

وأكد أن هناك أطراف في جيش الاحتلال الإسرائيلي يريدون وقف الحرب؛ لأن أمدها طال مقارنة بأي حرب سابقة، كما أن هناك تناقضا داخليا بسبب قوات الاحتياط، وهناك من يرفض أداء الخدمة، وآخرين يفضلون الانتحار.