عبد المنعم سعيد: اللي هيحط رجله جوه الحدود المصرية هنقطعها

أكد عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، أن الحرب ضد إسرائيل تخضع لحسابات دقيقة، مضيفا:" اللي هيحط رجله جوه الحدود المصرية هنقطعها".

وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قدرات مصر الدفاعية مبنية للدفاع بشكل كامل عن مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ".



وتابع عبد المنعم سعيد :" الإسرائيليين عارفين أهمية التوازن الاستراتيجي مع مصر والإسرائيليين عارفين قدرات مصر وجيشها ".



واكمل عبد المنعم سعيد :" نتنياهو أخطأ في انه وضع حركة حماس في جيبه من منطق تفوقه من حيث القوة ".

