قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني
عايز تعمل تمارين؟.. اعرف معدل ممارسة الرياضة المُفيد للصحة
هل من حق البنت منع والدها من الزواج بأخرى بعد وفاة أمها؟.. دينا أبو الخير تجيب
رسميا. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
سوزوكي سويفت 2022.. سيارة اقتصادية أوتوماتيك بهذا السعر
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد
للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
الخارجية السورية تعلق على مؤتمر المكونات.. ورفض لتكرار تجربة حزب الله
تجنيد احتياطي جديد وتحركات مُكثفة.. الجيش الإسرائيلي يستعد لمعركة غزة
هشام حنفي: الأهلي استسهل مواجهة مودرن سبورت.. وريبيرو أخطأ في التشكيل
بدء تحرّك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 11 من مصر إلى غزة
لماذا أوصى النبي بالجلوس بعد الفجر حتى الشروق .. لجلب 7 أرزاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: الأهلي استسهل مواجهة مودرن سبورت.. وريبيرو أخطأ في التشكيل

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان يمتلك كل المقومات للفوز على مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، لكنه اكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما بسبب تراخي اللاعبين وأخطاء في التشكيل.

وقال “حنفي”، خلال حواره في برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن لاعبي الأهلي “استسهلوا” المباراة، وهو ما تسبب في فقدان نقطتين في بداية المشوار، مشيرًا إلى أن التشكيل الأساسي الذي بدأ به المدرب خوسيه ريبيرو لم يكن الأنسب.

وأضاف: “أليو ديانج لاعب مهم ولا يجوز جلوسه على مقاعد البدلاء، خصوصًا في ظل غياب مروان عطية، وكان من الضروري الدفع به بغض النظر عن مستوى أحمد رضا”.

وأوضح أن ريبيرو بدا غاضبًا من أداء الفريق في الشوط الأول وعبر عن استيائه للاعبين بين الشوطين.

وعن تقييمه للأداء الفردي، قال حنفي إن زيزو كان “أفضل السيئين” في المباراة، بينما لم يظهر محمد شريف بمستواه لغياب الدعم من زملائه، مؤكدًا أن تريزيجيه يعاني من ضغوط منذ إهداره ركلة جزاء في مونديال الأندية ولم يستعد بعد كامل مستواه.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لم أتفاجأ بمشاركة مصطفى شوبير أساسيًا، فقد توقعت ذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب في الفترة الماضية، والتي جعلته في حاجة لإثبات نفسه من جديد”٠

الأهلي مودرن سبورت اخبار الاهلي صفقات الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

الإيجار القديم

بداية من الشهر الجديد.. الفارق بين زيادة الإيجارات السكنية والإدارية

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والأوراق المطلوبة

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات اعرف الأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: استقالة بشارة بحبح من وفد التفاوض الأمريكي بشأن غزة

الشيخ حمود الحناوي

شيخ عقل الموحدين الدروز في السويداء يشن هجوما على حكومة دمشق

أرشيفية

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جزر كوريل بروسيا

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم
تامر عبدالمنعم

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

المناعة
المناعة
المناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد