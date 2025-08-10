هشام حنفي: الأهلي استسهل مواجهة مودرن سبورت.. وريبيرو أخطأ في التشكيل

أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان يمتلك كل المقومات للفوز على مودرن سبورت في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، لكنه اكتفى بالتعادل بهدفين لمثلهما بسبب تراخي اللاعبين وأخطاء في التشكيل.

وقال “حنفي”، خلال حواره في برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن لاعبي الأهلي “استسهلوا” المباراة، وهو ما تسبب في فقدان نقطتين في بداية المشوار، مشيرًا إلى أن التشكيل الأساسي الذي بدأ به المدرب خوسيه ريبيرو لم يكن الأنسب.

وأضاف: “أليو ديانج لاعب مهم ولا يجوز جلوسه على مقاعد البدلاء، خصوصًا في ظل غياب مروان عطية، وكان من الضروري الدفع به بغض النظر عن مستوى أحمد رضا”.

وأوضح أن ريبيرو بدا غاضبًا من أداء الفريق في الشوط الأول وعبر عن استيائه للاعبين بين الشوطين.

وعن تقييمه للأداء الفردي، قال حنفي إن زيزو كان “أفضل السيئين” في المباراة، بينما لم يظهر محمد شريف بمستواه لغياب الدعم من زملائه، مؤكدًا أن تريزيجيه يعاني من ضغوط منذ إهداره ركلة جزاء في مونديال الأندية ولم يستعد بعد كامل مستواه.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لم أتفاجأ بمشاركة مصطفى شوبير أساسيًا، فقد توقعت ذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها اللاعب في الفترة الماضية، والتي جعلته في حاجة لإثبات نفسه من جديد”٠