محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في والدة حرم مدير أمن البحيرة.. صور

أدى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء في وفاة والدة حرم اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، بسرادق العزاء المقام بشارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ.

حضر مراسم العزاء الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، والشخصيات العامة، بمحافظتي كفرالشيخ والبحيرة.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.