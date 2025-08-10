قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 مشاكل نفسية هتخليك تجوع من غير ما تحس.. تعرّف عليها
رمضان السيد: الأهلي تأثر كثيرًا بغياب إمام عاشور.. ومحمد شريف خارج الخدمة
صناديق حماية لـ«الدليفري»| وزير العمل: عقد العامل يصبح دائمًا إذا رفض «صاحب العمل» التوقيع وسأعاقبه
12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟
اعتقال نحو 500 متظاهر في لندن من داعمي «فلسطين أكشن» |تفاصيل
جماهيره الأعظم في العالم.. «فتوح»: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز.. والصفقات الجديدة مميزة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2025
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الأحد
شهادة معاون مباحث قسم المعصرة في تجارة وتعاطي عامل للحشيش
بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة
أحمد ناجي: الزمالك أصبح به نظام.. وقرار تعيين جون إدوارد تأخر 20 عامًا
قمة مُحتملة تجمع ترامب وبوتين وزيلينسكي.. وألاسكا مسرح مفاوضات السلام
محافظات

محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في والدة حرم مدير أمن البحيرة.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أدى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء في وفاة والدة حرم اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، بسرادق العزاء المقام بشارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ.

حضر مراسم العزاء الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، والشخصيات العامة، بمحافظتي كفرالشيخ والبحيرة.

أعرب محافظ كفرالشيخ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر.. بكم عيار 21 الآن؟

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

مصحف

شرح حديث «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»

الصلاة

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم

القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر يوضح إعجاز قرآني في "ليبلونكم الله بشيء من الصيد"

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

اعرف هتدفع كام .. موعد زيادة الإيجار القديم

السبب الحقيقي لوفـاة طبيبة مستشفى قصر العيني

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

