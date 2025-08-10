قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع في إنهاء حياة بائع في عين شمس

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة الشروع في قتل بائع وإصابته بعاهة مستديمة في عين شمس.


وأكدت التحريات أن قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا بنشوب مشاجرة بين طرفين، وبالانتقال والفحص تبين تعدي أحدهما على الآخر بسلاح أبيض محدثًا إصابته بجرح قطعي في الوجه، كما أن المجني عليه دخل في مشادة كلامية مع المتهم، على خلفية رفضه ترويج الأخير للمواد المخدرة أمام محله الذي يبيع فيه ملابس جاهزة، ما لبثت أن تطورت إلى مشاجرة، و أن المتهم استل سلاحا أبيض، ثم طعن به المجني عليه في وجهه محاولًا قتله.

وكشف التقرير الطبي عن قدوم عامل مصاب بجرح قطعي في الوجه، تطلب إجراء 25 غرزة، وأن الإصابة أحدثت بالمجني عليه عاهة مستديمة حيث يحتاج إلى فترة علاج أكثر من 21 يوما.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وإصابة أحدهم بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

 وبالفحص تبين إصابة “بائع طرح سيدات” بجرح قطعي في الوجه تطلب إجراء 25 غرزة في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المتهمين.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام عاطل ببيع المخدرات بميدان النعام بمنطقة عين شمس، طلب المجنى عليه من المتهم عدم بيع المخدرات في الميدان، فتركه المتهم، وبعد فترة عاد ومعه أصدقائه وقاموا بالتعدي على المجني عليه مما أسفر عن إصابته، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية

