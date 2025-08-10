مش بيسأل علينا.. ماذا قالت والدة سوزي الأردنية عن مونلي قبل القبض عليه؟

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على التيك توكر مونلي صديق سوزي الأردنية في منطقة التجمع لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء.

وذلك بعد أن وردت بلاغات ضد البلوجر مونلي بسبب قيامه بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي .

مونلي لديه أكثر من ثلاثة مليون متابع على التيك توك ويظهر مع سوزي الأردنية في كافة الفيديوهات وتصفه بأنه صديقها.

وقد ظهر معها قبل القبض عليهما بالعرض الخاص لفيلم الشاطر.

وكانت والدة سوزي الأردنية أكدت بمقطع فيديو متداول بعد إلقاء القبض على ابنتها أن صديقها اختفى ولم يفكر في السؤال عن عائلتها أو عنها بعد القبض على سوزي على رغم من أنهما أصدقاء.