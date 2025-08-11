بعد تصديق الرئيس.. تعرف على الفئات المستهدفة بزيادة الإيجار القديم 2025

يرغب الكثيرون في معرفة الفئات المستهدفة من زيادة الإيجار القديم، لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي رسميا على القانون .

طبقا لقانون الايجار القديم، تستهدف زيادة الإيجار القديم 2025 الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتباريين (مثل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات) لأغراض غير سكنية، وتشمل ما يلي:



وحدات تجارية

مكاتب إدارية

عيادات ومراكز طبية

مقار تعليمية وتدريبية

و يُستثنى من هذه الزيادة الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية.

وتجدر الاشارة الى أن عقود الإيجار لهذه الأماكن تنتهي في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجر بالإخلاء في اليوم التالي، ما لم يجرِ الاتفاق على غير ذلك.

ويحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة، في حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة.



كما يعرف الشخص على أنه أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة، والتي تخضع للتعديلات الجديدة الخاصة بالإيجار القديم.

