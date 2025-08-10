مندوب فلسطين بالجامعة العربية: المنظومة الدولية عاجزة عن إيقاف جريمة الإبادة الجماعية

قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا للإبادة الجماعية ضد أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

وأضاف خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة سبل التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أن المنظومة الدولية تقف عاجزة عن إيقاف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل تمنع المواد الغذائية عن أطفال غزة وأغلقت كل المعابر والمنافذ بالقطاع، موضحا أن إسرائيل حولت مراكز المساعدات بقطاع غزة إلى مصائد للموت.

واسترسل مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قرار إسرائيل احتلال غزة يكشف مخطط التهجير والإبادة ضد القطاع، مضيفا أن إسرائيل تحولت إلى قوة إبادة جماعية وتطهير عرقي.