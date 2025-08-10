الزمالك يحذر شيكو بانزا بعد واقعة الاعتراض على الاستبدال

وجه الجهاز الفني للزمالك بقيادة يانيك فيريرا تحذيرًا للمهاجم الأنجولي شيكو بانزا، بعد اعتراضه على قرار استبداله خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-0.

وشدد فيريرا على ضرورة التزام اللاعب بقرارات الجهاز الفني واحترام التعليمات، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات قد تضر بأجواء الانضباط داخل الفريق.

من جانبه، أوضح عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادي، أنه لن يتم توقيع أي عقوبة على بانزا، نظرًا لعدم صدور أي تجاوز لفظي أو سلوك غير رياضي منه.

وأضاف في تصريحاته أن لائحة الفريق واضحة في التعامل مع مثل هذه المواقف، وأن أي إجراءات انضباطية تتم داخل النادي دون الإعلان عنها إعلاميًا، حفاظًا على سرية الشؤون الفنية والإدارية.