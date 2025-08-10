متى تنتهي الموجة الحارة؟..مصر تواصل دعمها الإنساني لـ غزة.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل.. بوتين وترامب على أعتاب اتفاق تاريخي| توك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل

أفاد عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، بتفاصيل التظاهرات الضخمة التي تشهدها العديد من المدن اليونانية اليوم ضمن فعاليات "يوم الغضب"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، وتشهد المواني والمواقع السياحية في الجزر اليونانية أكبر الاحتجاجات، حيث يرفض المتظاهرون التعاون القائم بين الحكومة اليونانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكدون رفضهم لاستقبال السياح الإسرائيليين الذين يعتبرونهم جزءًا من سياسات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطين.



الخارجية الفلسطينية: تحريض الاحتلال على حق شعبنا في دولته يمثل انقلابا إسرائيليا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الفلسطينية" أن تحريض الاحتلال على حق شعبنا في تجسيد دولته يمثل انقلابا إسرائيليا على القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.



بوتين وترامب على أعتاب اتفاق تاريخي قد يغير خريطة أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن المقترح الروسي الذي سيطرحه الرئيس فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة المرتقبة في مدينة ألاسكا الأمريكية، وفقًا لتقارير إعلامية، فإن روسيا مستعدة لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا إذا وافقت كييف على التنازل عن منطقتي لوغانسك ودونباس، بالإضافة إلى إمكانية التنازل عن مناطق أخرى مثل زابوروجيا وخيرسون، منوها بأن هذا المقترح يأتي في إطار محاولات إيجاد حل للصراع القائم في أوكرانيا.



غذاء ودواء ووقود.. مصر تواصل دعمها الإنساني لأهالي غزة

أفاد عبدالمنعم إبراهيم مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، بأن قافلة مساعدات إنسانية ضخمة في طريقها إلى قطاع غزة تشمل آلاف السلال الغذائية، إضافة إلى كميات كبيرة من القمح والمعدات الطبية

الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل

أفاد أحمد سنجاب، ، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من لبنان، بتفاصيل جديدة حول الانفجار الذي وقع أمس في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل ستة من عناصر الجيش اللبناني وإصابة أربعة آخرين، بينهم حالة حرجة، موضحا أن الحادث وقع بعد يوم واحد من زيارة قام بها فريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) للموقع، حيث كان يتم التنسيق مع الجيش اللبناني لتفكيك مخزن للذخيرة، وقد أثار الحادث العديد من التساؤلات في الشارع اللبناني، خاصة حول ما إذا كان الانفجار حادثًا عرضيًا أم عملية مدبرة ضد الجيش اللبناني، في وقت حساس يتطلب فيه الجيش تنفيذ خطة لسحب السلاح غير الشرعي في لبنان.

انقلاب الحلفاء.. نتنياهو يواجه أخطر عاصفة سياسية في إسرائيل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن الخلافات تتصاعد داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موضحة أن هذا الخلاف عاد إلى الواجهة خلال اجتماع الكابينت الأمني والسياسي الأخير، الذي صادق فيه على خطة احتلال قطاع غزة.

أسامة الدليل يحذر من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين قسريا

أكد الكاتب الصحفي المصري أسامة الدليل، أن أي محاولة لفرض تهجير قسري للفلسطينيين إلى سيناء بدفع من القوات الإسرائيلية، ستُقابل بمواجهة عسكرية، مشددًا على أن "الحدود المصرية بالكامل ستكون موضع حرب في هذه الحالة".



مندوب فلسطين بالجامعة العربية: المنظومة الدولية عاجزة عن إيقاف جريمة الإبادة الجماعية

قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إن إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا للإبادة الجماعية ضد أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.



قوافل الإغاثة المصرية تواصل عبورها نحو غزة عبر معبر كرم أبو سالم

أكد أحمد عبدالرازق، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، أن تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة لا يزال مستمرًا عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني.



طقس اليوم.. الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة وموعد انكسارها

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد منذ أمس السبت ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، نتيجة تأثرها بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع ملحوظ في الحرارة ونسب الرطوبة.

أسعار الذهب اليوم الأحد 10- 8-2025 في مصر

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.