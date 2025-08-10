دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل

أفاد عبد الستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، بتفاصيل التظاهرات الضخمة التي تشهدها العديد من المدن اليونانية اليوم ضمن فعاليات "يوم الغضب"، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، وتشهد المواني والمواقع السياحية في الجزر اليونانية أكبر الاحتجاجات، حيث يرفض المتظاهرون التعاون القائم بين الحكومة اليونانية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكدون رفضهم لاستقبال السياح الإسرائيليين الذين يعتبرونهم جزءًا من سياسات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطين.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذه التظاهرات تستهدف مناهضة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وقد دعت إليها العديد من المنظمات الداعمة للقضية الفلسطينية، ووفقًا للتقارير، من المتوقع أن تقام الاحتجاجات في حوالي 105 مواقع تشمل الشواطئ والمطارات والمواني والبلديات، كما أفادت التقارير بوجود تزايد في الدعم العالمي لهذا التحرك، حيث يعبر المتظاهرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في شوارع وأماكن مختلفة من اليونان، مؤكدين أن هذه المظاهرات لن تتوقف حتى تحقيق العدالة.

وأشار بركات إلى أن السلطات الإسرائيلية قد حذرت مواطنيها من التعريف بهويتهم خلال زيارتهم لليونان بسبب مشاعر الرفض المتزايدة تجاههم، ومن المتوقع أن يشهد اليوم تظاهرة حاشدة في الساعة الثامنة مساءً في وسط العاصمة أثينا أمام البرلمان اليوناني، حيث سيستمر الاحتجاج تضامنًا مع فلسطين.