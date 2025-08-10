نادر السيد: التدريب ليس فقط الحصول على رخص.. وريبيرو موهبته قليلة

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي لا يمتلك الموهبة الكافية لقيادة فريق مثل الاهلي.

وقال السيد، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: التدريب مش بس الحصول علي رخص تدريبية ، ولكن أرى أن ريبيرو موهبته قليلة عن قيادة فريق مثل الأهلي.

وأضاف السيد: آدم كايد مازال يحتاج للوقت حتي تظهر بصماته مع الزمالك، ولكن أثق أنه سيقدم أداءا مميزا مع الزمالك واضح أنه يمتلك إمكانيات مميزة.

وعن مباراة الأهلي ومودرن سبورت، أكد نادر السيد، أن الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي لم يصل للتجانس الكامل رغم تواجده قبل انطلاق كأس العالم مع الأحمر

وواصل: من وجهة نظري أرى أن ريييرو معندوش الكفاءة العالية لقيادة انسجام الاهلي بسبب كثرة النجوم التي يمتلكها المارد الاحمر.

وأختتم نادر السيد تصريحاته قائلا: أحمد زيزو و ياسين مرعي الأفضل في مواجهة الاهلي خلال مواجهة مودرن سبورت بالأمس.