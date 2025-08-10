مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن: نرفض أي قرار بسيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة

رفض مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، أي قرار بسيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع في قطاع غزة كارثي.

وقال مندوب الجزائر، خلال كلمته التي ألقاها، بجلسة لمجلس الأمن، أن إسرائيل تهدد السلم والأمن الدوليين، مدينا قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي احـتلال غزة.

وتابع مندوب الجزائر بمجلس الأمن، أنه يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية ستقضي بالكامل على ما تبقى من غزة.

وأشار مندوب الجزائر بمجلس الأمن إلى أن الفلسطينيون لن يتركوا حقوقهم رغم وحشية القمع الإسرائيلي، مؤكدا ان إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حقوقهم