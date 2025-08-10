روبي تبهر متابعيها بفستانها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة روبي في أحدث ظهور



خطفت روبي الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم بالقماش ذات الورد الموف.



انتعلت روبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها.



أما من الناحية الجمالية، بدت روبي بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

