رئيس حزب الحركة الوطنية: خطة الاحتلال تجاه غزة جريمة حرب وعلى المجتمع الدولى التحرك فورا

أدان حزب الحركة الوطنية المصرية، بقيادة المهندس أسامة الشاهد، بأقسى عبارات الرفض والاستنكار، المخططات الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى احتلال قطاع غزة وإخضاعه للسيطرة العسكرية، في جرأة سافرة تنتهك القانون الدولي، وتكرس سياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

كما أعلن الحزب رفضه ما يسمى بـ"خطة الاحتلال" التى وصفها بجريمة حرب تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية، وتؤكد أن صمود غزة خط دفاعي عن كرامة الأمة كلها، موجها الشكر لمصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفها التاريخي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، ويدعم تحركاتها الدبلوماسية العاجلة لوقف العدوان، وحماية وحدة الأرض الفلسطينية، وإفشال مخططات التهجير.





وحذر المهندس أسامة الشاهد من أن استمرار هذه المخططات سيشعل حربا إقليمية شاملة، مؤكداً أن التلاعب بهوية غزة الجغرافية والديموغرافية جريمة لن تمر.

وطالب الحزب بـتفعيل آلية العقوبات الفورية ضد إسرائيل مع ضرورة أن تتخذ الجامعة العربية موقفا موحدا يترجم الرفض الشعبي العربي وعلى المجتمع الدولى كسر صمته إزاء جرائم الاحتلال، ودعم المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة وضمان حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.