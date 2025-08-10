قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

حماة الوطن: الرفض العربي لاحتلال غزة اختبار لإنسانية المجتمع الدولي أمام جرائم الصهاينة

حماة الوطن
حماة الوطن
محمد الشعراوي

أعلن الدكتور مختار همام أمين حزب حماة الوطن بسوهاج، عن تضامنه الكامل ودعمه المطلق للبيان العربي المشترك الصادر عن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والذي أدان ورفض بشكل قاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع.

وأكد أمين حماة الوطن، أن قرار الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل، يأتي استمرارا لانتهاكات الكيان الصهيوني الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري لطمس القضية الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية ومخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف مختار همام، أن احتلال غزة بالكامل انتهاكا سافرا لاتفاقيات جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في ظل الاحتلال ، وأوقات الحرب، حيث يكرس هذا القرار سياسة العقاب الجماعي ويقوض ما تبقى من مقومات الحياة في قطاع غزة.

وأثنى الدكتور مختار همام، على الدور المصري الراسخ تجاه القضية الفلسطينية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبته بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية وسرعة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن باعتباره مدخلًا إنسانيًا أساسيًا لخفض التصعيد، وتخفيف المعاناة علي الشعب الفلسطيني ووضع حد للجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل.

وشدد مختار همام،  على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالب مختار همام ، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك بفاعلية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لم  تعد مقبولًة في ظل الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي  و التي تهدد السلم والأمن الدوليين .

ولفت إلى أن ما نراه اليوم هو أخطر اختبار للنظام الدولي منذ عقود فإما أن يثبت المجتمع الدولي أنه قادر على حماية الشعوب من جرائم الإبادة والاحتلال، أو أن يفقد ما تبقى من مصداقيته أمام الشعوب.

 وحيا أمين حزب حماة الوطن بسوهاج، صمود الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم، مؤكدا على أن احتلال غزة لن يضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني وارادته الحرة القادرة على إفشال كل المخططات الهادفة لطمس القضية الفلسطينية.

