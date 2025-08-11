الرقابة المالية: ارتفاع أعداد عملاء التمويل الاستهلاكي في مايو 2025

ارتفعت أعداد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال شهر مايو من العام 2025 بنسبة 177.1%.

أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال خلال شهر مايو من العام 2025، إلى 898.7 ألف عميل مقابل 324.3 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام السابق بنمو 177.1%.

شهد شهر مايو الماضي ارتفاع في قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنحو 67.7% لتسجل 7.2 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024.

الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في المقدمة

واستحوذ شراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال شهر مايو 2025، بنسبة 19 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

في المرتبة الثانية جاءت الأجهزة المنزلية بنحو 18%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث شراء السيارات والمركبات بنحو 17%.

وتأتي السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 16%، وفي المركز الخامسة يأتي الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 4%، ثم الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3%، وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

كشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.