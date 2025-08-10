قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبل تواصل معركتها القانونية ضد جون بروسير والأخير يرد بتسريبات جديدة عن iPhone 17 Pro
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيامه
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد فرصة لخفض الأسعار ودعم القوة الشرائية
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وغزل المحلة بالدوري
وكيل تعليم المنوفية يوضح أسباب نجاح طلاب بالشهادة الإعدادية في الدور الثاني دون تأدية الامتحان
فيديوهات خادشة للحياء وملابس فاضحة .. كواليس سقوط البلوجر جومانا نستون
أمين الفتوى: الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم فلا مبرر للجوء إلى الحرام
استقرار عيار 21 عند أعلى مستوى.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر
قرار صارم لـ محمد يوسف بعد تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت
أحمد موسى: الصحافة والإعلام مهمتهما الدفاع عن قضايا الشعب المحلي والعربي
أحمد موسى: الإعلام المعادي ينفق 60 مليار جنيه لاستهداف مصر.. والرئيس السيسي يؤكد دعمه للإعلام الوطني
أخبار البلد

دكاترة مستشفيات جامعة القاهرة يحققون إنجازا طبيا غير مسبوق.. ماذا فعلوا؟

الفريق الطبي بقسم طب الحالات الحرجة بمستشفيات جامعة القاهرة
الفريق الطبي بقسم طب الحالات الحرجة بمستشفيات جامعة القاهرة
الديب أبوعلي

حققت جامعة القاهرة إنجازا طبيا غير مسبوق، وذلك عندما نجح فريق طبي بقسم طب الحالات الحرجة في إجراء أول تدخل طبي من نوعه داخل مستشفيات الجامعة لتغيير الصمام الأورطي باستخدام تقنية القسطرة (TAVI)، وبدعم من جهاز (ECMO)، لمريض في حالة حرجة ومعقدة تهدد حياته نتيجة ضيق متكلس حاد بالصمام الأورطي وانسدادات شديدة  معقدة في الشرايين التاجية.

وأشاد رئيس الجامعة الدكتور محمد سامي عبد الصادق - بحسب بيان لنقابة الأطباء المصرية - بنجاح الفريق الطبي في تحقيق هذا الإنجاز المتقدم والذي يمثل شهادة حيّة على ما وصلت إليه مستشفيات جامعة القاهرة من جاهزية علمية وتقنية وطبية تُمكّنها من تقديم الرعاية الفائقة حتى في أعقد الحالات وأكثرها خطورة.

وأكد أن هذا النجاح يُمثل إضافة جديدة إلى سجل نجاحات مستشفيات قصر العيني المشهودة ويعكس التوجه الاستراتيجي للجامعة نحو تحقيق التميز الإكلينيكي ورفع مستوى الرعاية الصحية الدقيقة والمتقدمة على المستويين المحلي والإقليمي وتضاهى أرقى المستويات العالمية تحقيقا لرؤية الجامعة في تطوير المنظومة الطبية وتعزيز مكانتها الريادية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن هذا الإنجاز يعكس المستوى العالمي الذي وصلت إليه الجامعة في المجال الطبي والأكاديمي، ويؤكد ريادة قصر العيني كمؤسسة عريقة تواكب أحدث ما توصل إليه العلم في التعامل مع الحالات المعقدة، وامتلاكها الكفاءات العلمية والمهنية، والتجهيزات التقنية العالمية، معربًا عن فخر جامعة القاهرة بكوادرها الطبية المتميزة التي لا تدخر جهدًا فى تطوير قدرات اطبائها ومهاراتهم من أجل إنقاذ الأرواح لتبقى الجامعة منارة للطب في مصر والشرق الأوسط

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن العملية بدأت بإصلاح الضيق الحاد في منشأ الشريان التاجي الأيسر والأيمن، باستخدام دعامات دوائية مدعومة بتقنية التصوير بالموجات الصوتية داخل الشرايين (IVUS)، ثم جرى تغيير الصمام الأورطي بالتقنية المتقدمة TAVI، مضيفًا أنه تم توصيل المريض بجهاز ECMO مسبقًا قبل بدء الإجراء، لخطورة الحالة واحتمالية توقف عضلة القلب، وهو الإجراء الذي عكس أعلى درجات الاحتراف والتخطيط المسبق.

وأضاف الدكتور حسام صلاح، أن هذا الإجراء شارك في تنفيذه فريق طبي متكامل من عدة تخصصات شملت طب الحالات الحرجة، والتخدير، وجراحة الأوعية الدموية، والفنيين، والتمريض، بقيادة نخبة من الأساتذة والأطباء والكوادر الشابة الذين أظهروا مستوى رفيعًا من الكفاءة والجاهزية العلمية، لافتًا إلى أن هذا النجاح يُجسد التعاون الوثيق بين مختلف التخصصات، ويعكس رؤية كلية الطب نحو التحديث المستمر والتطوير العلمي والتقني.

وقد ضم الفريق الطبي الذى أجرى هذه الجراحة كلا من: د.حاتم حسام موافي الأستاذ المساعد بطب الحالات الحرجة، وقائد فريق الـTAVI، ود.أحمد البطاح أستاذ طب الحالات الحرجة ومدير مركز رعاية الحالات الحرجة، ود. محمد عبد العظيم، ود. مهند زكريا، ود. أحمد عبد اللطيف.

كما ضم فريق الـECMO: د.أكرم عبد الباري رئيس وحدة الايكمو، ود. محمد كمال، ود. محمد شبل، ود. أحمد الجبالي.

وضم فريق التخدير: د. ماجد صلاح، ود.شريف ممدوح، ود. زهراء خليل.

أما فريق الأوعية الدموية فقد ضم: د.أيمن السمدوني، ود.مروان يسري، ود.محمود عاطف، ود.شهد رجب.

وضم فريق التمريض: هناء يوسف، ورضا حسن، ووفاء رمضان، ومحمد الشاذلي، وعلاء عاطف، والفنيين محمد جمال، ومحمود عبد اللطيف.

كما تابع الدكتور شريف مختار، أستاذ طب الحالات الحرجة ومؤسس القسم، من غرفة الكنترول كافة مراحل الجراحة، وإشراف قسم الحالات الحرجة برئاسة الدكتور طارق الجوهري. وجدير بالذكر أن د.شرين الجنجيهي، أستاذ طب الحالات الحرجة ورئيس القسم السابق، كانت صاحبة الدور الأساسي في انطلاق برنامج الـTAVI منذ بدايته.

