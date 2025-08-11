قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين
10 توجيهات عاجلة من خالد عبدالغفار لـ قيادات الصحة.. وخدمات جديدة
بقوة 550 حصانًا.. مازيراتي تكشف النقاب عن GranTurismo | صور
أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟
7 شهداء في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية بخان يونس
تعليم المنيا: التحقيق جارٍ لمعرفة المسؤول عن تحويل فصل بمدرسة إلى مكتب
طقس اليوم| ارتفاع نسب الرطوبة .. والقاهرة تسجل 40 درجة
صحيفة: الخدمة السرية الأمريكية تستأجر عقارا في ألاسكا قبيل قمة بوتين وترامب
3 كلمات من سنة النبي تمحو ذنب عدم الخشوع في الصلاة.. لا تفوتها
مهارات يجب أن يتمتع بها المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
أستاذ بجامعة جورج واشنطن: مصر لديها تاريخ طويل وريادة عالمية في إنتاج القطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الحديد يوم الإثنين في الأسواق العالمية والمحلية

أسعار الحديد محليا وعالميا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2025،في ظل تباين مؤشرات العرض والطلب وتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية، وانخفضت على المستوى المحلي.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025.

أسعار الحديد عالميا 

ارتفعت أسعار الخردة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس 2025، بقيمة دولار واحد لتسجل 347 دولارا / طن، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 102 دولار / طن بارتفاع دولار ، مقارنة بنحو 101 دولارات / طن بأسعار الأسبوع الماضي.

فيما تراجعت أسعار مربعات الصلب – البليت – لتتراوح ما بين 435 – 445 دولارا للطن.

وبلغت أسعار حديد التسليح ما بين 540 – 550 دولارا / طن.

أسعار الحديد اليوم الإثنين  في مصر

تراجعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، وسجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم نحو 38.900 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.979 جنيها.
 

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الإثنين:

سجل سعر  الطن نحو 38.100 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37.500  جنيه من حديد بشاي.

وصل سعر الطن نحو 36.500 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو 36.300 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 34.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 36 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وسجل سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو 34 جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.500 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 32.650 جنيها من شركة العشري للصلب.

أحمد الروبي
