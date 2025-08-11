آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم 11-8-2025

شهد سعر أقل جرام ذهب في مصر، استقرارا، مع مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 11-8-2025.

سعر أقل جرام ذهب

ومع أول تداولات اليوم، جاء أقل سعر جرام ذهب وهو من عيار 14 الأدنئ فئة.

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 3063 جنيها للبيع و 3080 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الإثنين علي مستوي الأعيرة الذهبية ودون أدني تغيير.

ارتفاع الذهب

ارتفع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات أمس الأحد مقدارا طفيفا داخل محلات الصاغة المصرية المنتشرة على مستوي الجمهورية.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5251 جنيها للبيع و52880 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4595 جنيها للبيع و4620 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيها للبيع و3960 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3063 جنيها للبيع و3080 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3397 دولارا للبيع و3398 دولارا للشراء.

صناعة الذهب

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن مصر بدأت مؤخرًا مرحلة جديدة في صناعة الذهب، تتمثل في استيراد الذهب الخام بمختلف الأعيرة، وتنقيته محليًا وتحويله إلى ذهب صافٍ، ثم إعادة تصديره للأسواق العالمية، وهو ما يُعد خطوة متقدمة لم تكن تتم داخل البلاد منذ سنوات قليلة.

وأشار واصف- حسب التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة- إلى أن هذه الخطوة تعزز من قيمة الصناعة الوطنية، وتفتح آفاقًا أوسع لمضاعفة الصادرات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب، خاصة في ظل القفزة الكبيرة التي سجلتها واردات الذهب الخام غير النقدي.

ولفت إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أوضحت أن قيمة الواردات من أشكال خام من ذهب غير نقدي ارتفعت خلال مايو الماضي بنسبة 199.1%، لتصل إلى نحو 71.04 مليون دولار، مقابل 23.75 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 47.29 مليون دولار، مؤكدا أن العمل على إعادة التصدير أحد أهم محركات عمليات التصدير وتحقيق القيمة المضافة المحلية.

سعر الذهب اليوم عالميا

أوضح رئيس شعبة الذهب، أن الذهب العالمي واصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، إلى جانب التوقعات بخفض أسعار الفائدة والأخبار الأخيرة حول فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الذهب.

ونوه واصف، بأن أونصة الذهب سجلت ارتفاعًا بنحو 1% خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتحت التداولات عند 3364 دولارًا، وبلغت أعلى مستوى عند 3409 دولارات، قبل أن تغلق التعاملات عند 3397 دولارًا، مشيرًا إلى أن تجاوز مستوى 3400 دولار لم يدم حتى الإغلاق، ما يعكس ضعف الزخم الصاعد للاستقرار فوقه.

وفي السوق المصري، أشار واصف إلى أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع بنسبة 0.44%، أي ما يعادل 20 جنيهًا فقط، ليغلق الأسبوع عند 4615 جنيهًا للجرام، بعد أن بدأ عند 4595 جنيهًا، مسجلًا أعلى سعر عند 4620 جنيهًا وأقل سعر عند 4563 جنيهًا للجرام.