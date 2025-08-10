قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضوابط استقطاع أجور العاملين بالقطاع الخاص
طريقة التقديم في المعاهد الصحية الشرطية| تفاصيل
أوصيكم بفلسطين.. آخر كلمات الصحفي الفلسطيني أنس الشريف قبل استشهاده
غزة.. 5 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء
عبد الظاهر السقا: اعتذار حسام حسن لجمهور الأهلي غير مفهوم
معسكر منتخب مصر ينطلق 7 ديسمبر.. وحسام حسن يرغب في ضم ثنائي الأهلي
الأماكن الشاغرة بـ المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2024
شروط حددها القانون لإدخال المحاصيل للحجر الزراعي.. تعرف عليها
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع
هيونداي إلنترا 2025 كسر زيرو .. أسعار المستعمل تنخفض
حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
هاني رمزي: علامات استفهام حول وجود بعض لاعبي الأهلي بالتشكيل الأساسي

رباب الهواري

أكد هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، أن مستوى الأهلي كان "ضعيف" أمام مودرن سبورت خصوصا الشوط الأول، مشيرًا إلى أن الفريق تحسن خلال الشوط الثاني، وإدارة المباراة من جانب خوسيه ريبيرو لم تكن جيدة.

وقال في تصريحات عبر بلس 90 على قناة النهار الفضائية: كان هناك علامات استفهام حول وجود بعض اللاعبين في التشكيل الأساسي، خصوصا في خط الوسط (أحمد رضا، بن رمضان، أفشة)، وكان يجب أن يكون ريبيرو لديه حلول أفضل ويستغل لاعبيه قدر الإمكان.

وأضاف: مجدي عبدالعاطي مدرب مودرن سبورت استطاع غلق المساحات واللعب بشكل دفاعي قوي، والأهلي كان لديه تصميم على اللعب من العمق، وهو أمر خاطئ، كان الأفضل الاعتماد على الأطراف.

وواصل: تريزيجيه وزيزو يلعبان بشكل كبير في العمق، ومحمد شكري ومحمد هاني لا يتواجدان على الأطراف، وهو أمر خاطئ وساعد مودرن سبورت على خطة اللعب. حتى أن محمد شريف لم يظهر جيدًا لأنه يلعب وسط "الزحمة" ولم يصل له أي كرة مطلقًا، لأنه كان مراقب بـ3 لاعبين، ويتسلم الكرة في العمق ويفقدها بسهولة في ظل الضغط القوي من مدافعي المنافس.

وأكمل: مستوى محمد هاني في بعض المباريات متوسط، وأرى أنه يجب استغلال امكانياته، والأفضل أن يتواجد زيزو في الجانب الأيمن، والأهلي يضم نجوم كثيرة، ولابد من وجود توليفة قادرة على اللعب بشكل أساسي، خلال الفترة المقبلة. وهناك لاعبين مثل بيكهام وعمر كمال لم يكونوا موجودين.

وتابع: ريبيرو لم يقرأ المنافس جيدًا، والتغييرات كانت متأخرة، ولابد من عودة أليو ديانج للتشكيل الأساسي، لأنه يلعب برتم سريع، وهو يمتاز بعدد من المزايا منها القوة والسرعة، والرتم البطيئ الذي لعب به الأهلي ساعد مودرن على تطبيق خطة لعبه.

وأضاف: سقف طموحات جمهور الأهلي كبيرة جدًا، ولكن لا يوجد في كرة القدم أن يفوز في كل مباراة بنتيجة كبيرة، والفريق استحوذ بشكل سلبي أغلب الوقت في مواجهة مودرن سبورت.

وأشار إلى أن خوسيه ريبيرو لن يتم الحكم عليه بصفة نهائية الآن، لكن هناك حالة قلق شديدة في ظل طريقة تعامله مع المباريات، والتغييرات وقراءة الخصم، والتكتيك الغير مناسب.

