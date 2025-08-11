ذعر في أكتوبر بعد تهديد بإشعال ميكروباص.. والأمن يتحرك لفحص الفيديو المتداول

شهد أحد ميادين منطقة أكتوبر حالة من الذعر والفوضى، بعدما أقدم أحد الأشخاص على تهديد سائق ميكروباص بإشعال النيران في سيارته، في واقعة تم توثيقها بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الفيديو، ظهر المتهم وهو يمسك بمادة مشتعلة في يده، مهددًا بإضرام النار في المركبة، بعد إجبار الركاب على النزول منها، وسط ألفاظ نابية واعتداء بالسب والقذف على السائق، ما أثار حالة من الفزع بين المارة والمواطنين.

الواقعة أثارت جدلًا كبيرًا وغضبًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة ضبط الجاني والتحقيق معه، خاصة أن الفيديو يوثق تهديدًا مباشرًا قد يتسبب في كارثة إنسانية.

من جانبها، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها بدأت في فحص الفيديو المتداول لتحديد هوية المتهم وكشف ملابسات الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتُكثف أجهزة الأمن جهودها للتحقيق في خلفيات الحادث، ومعرفة الدوافع الحقيقية وراء التهديد، وضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.