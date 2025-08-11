مديرية الشؤون الصحية بالأقصر: إطلاق قافلة طبية مجانية بوحدة المحاميد بحري بأرمنت

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، عن إطلاق قافلة طبية مجانية، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 11و12 أغسطس 2025 بوحدة المحاميد بحري التابعة لإدارة ارمنت الصحية.

وأكد الدكتور أحمد ابو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن الكشف والعلاج مجانًا خلال القافلة الطبية التي ستضم تخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والجلدية والباطنة والجراحة والعظام وخدمات الأشعة والتحاليل وكشف عشوائي(سكر وضغط).

على صعيد متصل أوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر، تواصل أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمختلف الإدارات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة التي تتم بمتابعة من الدكتورة سحر ابو الوفا منسق المبادرات بالمديرية، حيث تواجدت الفرق في إدارة البياضية ومكتب صحة ثاني بإدارة البندر الصحية وإدارة أرمنت الصحية ووحدة الندافين بإدارة الطود الصحية ووحدة حاجر المريس بإدارة الطود الصحية.